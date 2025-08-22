Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Erfolg beim Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln will der 1. FSV Mainz 05 nicht nur die ersten Punkte der Saison einfahren, sondern auch Selbstvertrauen für das anstehende Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Trondheim holen. Dabei erwartet Coach Bo Henriksen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga eine ganz andere Partie als bei der 1:2-Hinspiel-Niederlage am Donnerstag in Norwegen.

«Es wird ein anderer Gegner sein. Die Intensität wird eine andere sein, Köln wird den Ball haben und mitspielen wollen», sagte der Däne vor der Partie gegen den Aufsteiger. Köln spiele einen sehr guten Fußball, sei gut am Ball und gut organisiert. «Es ist wichtig, Lösungen zu finden, schlau zu sein und die Dinge besser als in Trondheim zu machen. Ich glaube an unsere Philosophie und DNA», sagte der 50-Jährige, der sich auf ein ausverkauftes Stadion in Mainz freut.

Personell wird er bei dem straffen Programm erneut rotieren. «Wie viel Zeit die Jungs im Einzelnen bekommen werden, wird sich zeigen. Wir werden das genau analysieren», sagte Henriksen. Fehlen wird definitiv Daniel Gleiber, der sich im Abschlusstraining vor Trondheim eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat.