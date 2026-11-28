Mauro Lustrinelli sollte die Berliner mit neuem Fußball zum Erfolg führen. Nach nur 13 Pflichtspielen muss er gehen. Auch für Geschäftsführer Heldt läuft die Zeit bei Union bald ab.

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat auf den katastrophalen Saisonstart reagiert und Trainer Mauro Lustrinelli nach nur 13 Pflichtspielen im Amt freigestellt. Die Vereinsführung um Präsident Dirk Zingler zog nach der nächsten Enttäuschung in Mainz (1:2) die Konsequenzen aus der ausbleibenden sportlichen Entwicklung. Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt, verantwortlich für die Kaderplanung, muss den Verein nach Saisonende verlassen. Bis dahin soll der zum Sportdirektor beförderte Maximilian Hoffmann an Heldts Seite bei der Mission Klassenerhalt helfen.

«Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden», erklärte Zingler am Abend den Schritt. Ein Nachfolger für Lustrinelli stehe noch nicht fest.

Mitte Oktober hatten sich die Berliner mit fünf Punkten aus drei Spielen kurzzeitig stabilisiert. Dann folgte ein 0:5-Debakel im Pokal beim 1. FC Köln, ein Remis gegen die Rheinländer in der Liga sowie Pleiten gegen Freiburg, Leipzig und Mainz. Damit schwand bei den Verantwortlichen endgültig der Glaube, die sportlichen Ziele mit Lustrinelli noch erreichen zu können. Mit nur sieben Punkten steht der FCU auf einem direkten Abstiegsplatz.

Systemumstellung geht nach hinten los

Lustrinelli hatte die Berliner erst im Sommer übernommen. Der 50 Jahre alte Schweizer sollte die Köpenicker nach einer durchwachsenen Saison wieder nach oben führen und zugleich einen spielerischen Wandel einleiten. Statt des lange typischen defensiv geprägten Union-Fußballs setzte Lustrinelli auf eine Viererkette und eine aktivere, offensivere Spielweise.

Doch die Systemumstellung ging komplett nach hinten los. Die Eisernen verloren in vielen Spielen ausgerechnet ihre größte Waffe: die defensive Stabilität. Offensiv blieben die Berliner dagegen so harmlos wie in den Vorjahren. Der Wunsch-Fußball vom Schweizer war nicht zu erkennen.

Allerdings trägt Lustrinelli nicht allein die Verantwortung: Schließlich war es Heldt, der nach dem Verkauf von Ilyas Ansah keinen Ersatz für den Angriff holte. Andrej Ilic stand dem Schweizer wegen diverser Verletzungen lange nicht zur Verfügung. So musste Lustrinelli im Angriff immer wieder improvisieren.

Kein Fußballmärchen wie in der Schweiz

Dabei war der 50-Jährige mit großen Vorschusslorbeeren nach Berlin gekommen. Mit dem FC Thun hatte der frühere Schweizer Nationalspieler zunächst den Aufstieg in die Super League geschafft und den Club anschließend sensationell zur Schweizer Meisterschaft geführt.

Sowohl Zingler als auch Heldt, hatten immer wieder betont, dass Lustrinelli die nötige Zeit erhalte, um seine Spielphilosophie zu implementieren. «Wir operieren am offenen Herzen», hatte Heldt über das komplizierte Vorhaben gesagt. Nun war die Geduld dennoch aufgebraucht. Seit dem Abgang vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer im November 2023 hat kein Trainer die Eisernen von Anfang bis Ende einer Saison trainiert.

Auch Heldt in der Kritik

Eine Mitverantwortung für die Krise trägt aber auch Heldt, der noch nie einen wirklich guten Stand hatte in Köpenick. Zu sehr stand der 56-Jährige wegen seiner Personal- und Transferpolitik in der Kritik. Wie auch die Fischer-Nachfolger musste er sich an den vielen personellen Glücksgriffen seines Vorgängers Oliver Ruhnert messen lassen.

Weder bei den Trainern noch bei der Zusammenstellung des Profikaders bewies er dauerhaft ein gutes Händchen. Zeigler verkündete nun: «Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden.»