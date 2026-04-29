Nach einem Cyber-Angriff ist die Internetseite der Kreisverwaltung Ahrweiler wieder erreichbar. Kleinere Einschränkungen sind aber noch möglich.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Nach einem Cyber-Angriff auf die Kreisverwaltung Ahrweiler steht die Internetseite der Behörde wieder zur Verfügung. Seit 14.00 Uhr sei die neu aufgebaute Internetseite wieder wie gewohnt abrufbar, teilte die Verwaltung mit. In der nächsten Zeit könne es jedoch noch zu kleineren Einschränkungen kommen.

In der vergangenen Woche waren die Internetseite und einige Onlinedienste der Kreisverwaltung Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Vorsorglich war die Seite abgeschaltet worden. Der Kernbereich der IT sei nicht betroffen gewesen, hieß es. Der Betrieb der Behörde lief nach eigenen Angaben weitgehend uneingeschränkt. Weiterhin würden die Ursachen und der Schaden des Cyber-Vorfalls untersucht, erklärte die Verwaltung, die bereits Strafanzeige gestellt hat. Die Polizei ermittelt.