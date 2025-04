Bingen am Rhein (dpa/lrs) – Sie sollen ein Auto von einem Supermarktplatz gestohlen und den Fahrer des Wagens getreten und geschlagen haben: Polizeibeamte haben in Bingen am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen) zwei Verdächtige vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, war einer der beiden, ein 37-jähriger Mann, auf dem Supermarktparkplatz mit dem ihm bekannten Beifahrer des Wagens neben dem Auto in Streit geraten. Dann soll er den Fahrer aus dem Wagen gezogen, ihn getreten und geschlagen haben.

Unterdessen soll sich seine 43 Jahre alte Lebensgefährtin ans Steuer gesetzt und den Wagen gestartet haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Der ursprüngliche Fahrer des Autos versuchte demnach, sie am Wegfahren zu hindern. Er hielt sich am Fahrzeug fest, wurde einige Meter mitgeschleift und

stürzte. Dabei wurde er verletzt.

Die beiden Verdächtigen sollen nach der Tat mit dem gestohlenen Fahrzeug geflüchtet sein. Zwei Tage später fanden Beamte das Auto in einem anderen Ort. Sie nahmen das Paar vorläufig fest.

Die Verdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ Untersuchungshaftbefehle. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung und zum genauen Tathergang dauern an.