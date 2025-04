Die Polizei Rheinland-Pfalz hat alle Kräfte mobilisiert, um Alexander Meisner zu schnappen: Der 61-Jährige wird verdächtigt, in Weitefeld im Westerwald drei Menschen getötet zu haben. Es wäre nicht seine erste Gewalttat. Einblicke in die Mörderjagd.

Unter Hochdruck, mit gigantischem Personalaufwand und zeitgleich an mehreren Orten macht die Polizei Rheinland-Pfalz Jagd auf den mutmaßlichen Dreifachmörder Alexander Meisner: „Sie können davon ausgehen, dass die Polizei angesichts der Brutalität und Rohheit dieser Tat alle Kräfte mobilisiert, und alle Möglichkeiten ausschöpft“, erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler gegenüber unserer Zeitung.

Meisner ist dringend tatverdächtig, am Sonntag einen 47-jährigen Mann, dessen 44-jährige Ehefrau und den gemeinsamen 16-jährigen Sohn in Weitefeld im Kreis Altenkirchen getötet zu haben – durch Messereinsatz und durch Einsatz einer Schusswaffe, so Mannweiler. Während viele Hintergründe der schrecklichen Tat weiter unbekannt sind, kristallisiert sich nach und nach ein beunruhigender Eindruck des Gesuchten heraus: Es entsteht das Bild eines gewalttätigen Mannes.

i Mit diesem aktuellen Passfoto fahndet die Polizei nach Alexander Meisner. Polizei Rheinland-Pfalz/Fahndung

Der heute 61-Jährige hat eine kriminelle Vergangenheit, saß jahrelang im Gefängnis. 2011 war er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Mario Mannweiler bestätigt dies auf Anfrage.

Meisner hatte seine damalige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Elkenroth (Kreis Altenkirchen) mit einem Küchenmesser angegriffen und in den Rücken gestochen. Zwei Söhne stellten sich ihm damals entgegen und verhinderten Schlimmeres. Ein psychiatrischer Gutachter attestierte Meisner psychische Probleme.

Die Gewalt endete offenbar auch durch den Gefängnisaufenthalt nicht: 2018 folgte eine Verurteilung wegen Bedrohung. Erneut hatte er es auf seine Ehefrau abgesehen. Verurteilt wurde er zu einer Strafe von sechs Monaten auf Bewährung.

Und: Erst im vergangenen Oktober fiel Meisner erneut auf – wieder in Elkenroth. Dort soll er eine Passantin berührt und verbal unzüchtig belästigt haben. Mannweiler spricht von einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, in dessen Verlauf allerdings ein Strafbefehl beantragt wurde, der noch nicht rechtskräftig wurde. Es gilt also hier die Unschuldsvermutung.

Was aber verbindet Meisner mit den drei Getöteten in Weitefeld? Laut Mannweiler ist das derzeit noch unklar: „Eine familiäre Verbindung bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.“ Gut drei Kilometer sind es von Elkenroth nach Weitefeld über die Landstraße. Hat Meisner das Auto genommen? Ist er gelaufen? Haben die Opfer ihm die Tür geöffnet? Hat er sich gewaltsam Zutritt verschafft? Zu diesen Fragen dauern die Ermittlungen noch an, sagt Mannweiler. Und schweigt. Auch zu den persönlichen Lebensumständen des Gesuchten wie der Getöteten, die nicht polizeibekannt waren.

i In Weitefeld im Kreis Altenkirchen ist es zu einem furchtbaren Verbrechen gekommen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

„Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte“, teilt Mannweiler noch mit. Weitere Erkenntnisse erwarten die Ermittler von den Obduktionen, die für Dienstag angesetzt waren. „Die Ermittlungen haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag und am Montagmorgen immer mehr auf den Tatverdächtigen fokussiert“, gibt Mannweiler einen Einblick in den Zeitverlauf. Am Montag war von forensischen Spuren am Tatort die Rede, die den Blick auf den 61-Jährigen lenkten. Es gab wohl etliche Blutspuren.

Der Leitende Oberstaatsanwalt bestätigt auch, dass Meisner einen kasachischen Hintergrund hat – ob Fahndungsmaßnahmen deshalb oder aus einem anderen Grund auch auf das Ausland ausgeweitet wurden, lässt er wiederum offen. In Medien war auch davon die Rede, dass Meisner eine Einzelkämpferausbildung genossen habe.

Die Tat erschüttert die Menschen jedenfalls weit über den Westerwald hinaus. Inzwischen geht die Polizei bereits mehr als 200 Hinweisen aus der Bevölkerung nach, berichtet das Koblenzer Präsidium am Dienstag. Und kündigt neue Fahndungsmaßnahmen an: Derzeit werden demnach alle in Frage kommenden Aufenthaltsorte des Tatverdächtigen abgeklärt, auch ehemalige. „Dabei könnten erneut Spezialeinheiten mit spezieller Schutzausstattung sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen“, heißt es. „Alle Hinweise aus der Bevölkerung werden ernst genommen und ausgewertet“, unterstreicht Mannweiler.

Die Ermittler wenden sich auch direkt an die Bevölkerung: „Uns ist bewusst, dass diese erschütternde Tat die Gemeinschaft getroffen hat. Wenngleich wir als Polizei den Bürgerinnen und Bürgern die Ängste nicht gänzlich nehmen können, sind wir weiterhin mit Präsenz und Unterstützung an Ihrer Seite. Sprechen Sie uns gerne an!“

Ein möglicherweise bewaffneter Gewalttätiger auf der Flucht, gejagt von Hunderten Polizisten – dabei ist manchem mulmig zumute. Bereits am Sonntag hatte die Polizei davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen. „Zu diesem Zeitpunkt war noch kein Tatverdächtiger bekannt“, erklärt Mannweiler. „Es war nur bekannt, dass ein möglicherweise bewaffneter Gewalttäter auf der Flucht ist. Die Warnung an die Bevölkerung ist daher richtigerweise rein präventiv durch die Polizei erfolgt.“

Die Öffentlichkeitsfahndung nach Meisner startete deutlich später – im Laufe des Montags. Die Hürden für dieses Verfahren sind hoch. Es muss grundsätzlich durch das Gericht angeordnet werden. Voraussetzung ist, dass ein dringender Tatverdacht besteht und die Ermittlung des Aufenthalts des Tatverdächtigen auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre. Mannweiler betont: „Die Einleitung der Öffentlichkeitsfahndung erfolgte unverzüglich, nachdem sich ein dringender Tatverdacht herausgebildet hat.“ Die Maßnahmen setzten einen gewissen organisatorischen Vorlauf voraus. Der Haftbefehl samt Anordnung der Öffentlichkeitsfahndung wurde am Montagmorgen beantragt „und nach Beschlusserlass sofort umgesetzt“.

Im 2300-Einwohner-Dorf Weitefeld herrscht unterdessen weiter Ausnahmezustand – und es wird getrauert. Am Mittwochabend findet eine Gedenkveranstaltung statt. In Stille.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0261/103-50399