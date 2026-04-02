Nach mehreren Diesel-Diebstählen liegt die Polizei im französischen Forbach auf der Lauer – doch der Verdächtige flüchtet, kracht in den Streifenwagen und verletzt einen Gendarmen.

Forbach (dpa) – Ein mutmaßlicher Dieseldieb hat im französischen Forbach unweit von Saarbrücken auf seiner Flucht ein Polizeiauto frontal gerammt und einen Beamten verletzt. Weil bei einer Spedition im Industriegebiet der Grenzstadt seit Tagen Diesel abgezapft wurde, hielt eine Polizeistreife dort nachts Ausschau, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Als die Beamten den Tatverdächtigen festnehmen wollten, gab dieser mit seinem Wagen Gas, krachte frontal in den Streifenwagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Die drei Gendarmen kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Einer wurde verletzt, weil er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe schlug. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Dieseldieb wurde später im Krankenhaus von Saint-Avold aufgespürt und beim Verlassen der Klinik festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Mann bereits wegen Diebstählen und Verkehrsvergehen bei der Justiz bekannt.