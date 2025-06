Waldorf/Sinzig (dpa/lrs) – Unbekannte sollen im Kreis Ahrweiler ein Kupferkabel des Stromnetzes gestohlen und so einen Stromausfall ausgelöst haben. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Täter das unter Hochspannung stehende Kabel. Das löste einen Kurzschluss aus.

Der Trafo-Raum geriet in Brand, dadurch fiel an mehreren Orten, unter anderem auch in Waldorf und Sinzig, der Strom aus. Der Energieversorger bemerkte den Brand laut Polizei aber frühzeitig, sodass die Menschen weniger als zwei Stunden ohne Strom auskommen mussten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nach Entwenden des Kabels die Flucht ergriffen – auch wegen der Gefahrenlage. Sie könnten bei der Tat verletzt worden sein, wie es in der Mitteilung heißt. Die Ermittlungen dauern an, die Beamten suchen Zeugen.