St. Katharinen (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in St. Katharinen (Kreis Neuwied) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte in ein dichtes Gebüsch. Am Fahrzeug, das den Angaben nach nicht versichert war, entstand ein Totalschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall.

