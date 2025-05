Annweiler (dpa/lrs) – Sieben Meter in die Tiefe ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) gestürzt. Der 27-Jährige sei in einem Bach liegen geblieben, teilte die Polizei mit.

Ein «großes Feuerwehraufgebot» habe den Mann geborgen, ein Hubschrauber brachte ihn den Angaben zufolge anschließend in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Vermutlich war der Motorradfahrer zwischen Rinnthal und Hofstätten zu schnell unterwegs, wie es weiter hieß. In einer Kurve sei er an die Leitplanke geraten und dann über diese hinweg gestürzt.