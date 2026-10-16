Tödlicher Zusammenstoß
Motorradfahrer stirbt auf Bundesstraße
Polizei Symbolbild
Der Motorradfahrer kam bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Nach einem Überholmanöver verliert ein Motorradfahrer im Westerwald die Kontrolle über sein Fahrzeug - mit schlimmen Folgen.

Hundsangen/Montabaur (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 8 im Westerwald ums Leben gekommen. Der 61-Jährige habe nach einem Überholmanöver in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, berichte die Polizeiinspektion in Montabaur. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Hundsangen.

Der Motorradfahrer prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 31 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-851827/1

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