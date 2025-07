Offenbach an der Queich (dpa/lrs) – Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Offenbach an der Queich (Landkreis Südliche Weinstraße) schwer verletzt worden. Der Mann habe in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen eine Verkehrsinsel gefahren, teilte die Polizei mit. Er sei gestürzt und mehrere Meter über die Fahrbahn gerutscht. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten festgestellt, dass das Motorrad nicht angemeldet war und der Mann keinen Führerschein hatte, hieß es weiter. Gegen ihn seien daher Strafverfahren eingeleitet worden.