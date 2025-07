Eine Autofahrerin will links abbiegen und übersieht dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Mann kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Lebach (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lebach (Landkreis Saarlouis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 69 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmittag beim Linksabbiegen an einer Einmündung den entgegenkommenden 64-Jährigen übersehen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.