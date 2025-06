Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 44 in Ludwigshafen verletzt worden. Der junge Mann sei am Donnerstagabend mit dem Lkw kollidiert, als dieser gerade die Fahrspur wechselte, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer stürzte. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls kam es auf der Bundesstraße zeitweise zu Beeinträchtigungen und der Verkehr musste umgeleitet werden.

