Frontaler Zusammenstoß
Motorradfahrer bei Unfall in der Eifel schwer verletzt
Krankenwagen
Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

In einer Rechtskurve der Landesstraße 52 in der Eifel stoßen ein Motorrad und ein Auto zusammen. Zwei Menschen werden verletzt - der 68 Jahre alte Biker schwer.

Strotzbüsch (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 52 zwischen Oberscheidweiler und Strotzbüsch in der Eifel ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, stieß der 68-Jährige auf seiner Maschine in einer Rechtskurve mit einem Auto frontal zusammen. Der Beifahrer in dem Wagen wurde leicht verletzt und ebenso wie der Biker in ein Krankenhaus gebracht. «Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an», teilte die Polizei mit. Der Streckenabschnitt war mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-782083/1

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