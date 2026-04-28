Ein Fahrfehler, ein Sturz und ein Rettungshubschrauber: Warum gab es auf der Autobahn 6 einen kilometerlangen Stau?

Laumersheim (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 ist ein 53 Jahre alter Motorradfahrer im Kreis Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 28 Jahre alter Autofahrer stark abbremsen, nachdem ein vorausfahrender Wagen die Spur gewechselt hatte, wie die Polizei weiter mitteilte. Der nachfolgende Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Er stürzte und erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern etwa eine Stunde lang vollständig gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.