Beim Linksabbiegen übersieht eine Autofahrerin ein entgegenkommendes Motorrad. Der 16-jährige Fahrer wird verletzt, mehrere Fahrzeuge werden beschädigt.

Heuchelheim-Klingen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der L493 in Heuchelheim-Klingen (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein 16 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 79-jährige Fahrerin mit ihrem Auto nach links abbiegen, dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen das entgegenkommende Motorrad.

Der jugendliche Fahrer versuchte noch auszuweichen, seine Maschine kollidierte jedoch mit dem Auto der Frau und anschließend mit einem weiteren Wagen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.