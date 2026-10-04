Ein Motorradfahrer beschleunigt, während er eine Kolonne Traktoren überholt - und verliert die Kontrolle. Was erzählen Zeugen der Polizei?

Leutesdorf (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind im Landkreis Neuwied gegen eine Mauer geprallt und schwer verletzt worden. Die beiden hatten am Samstag auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg bei Leutesdorf eine Kolonne Traktoren samt Planwagen überholt, wie die Polizei mitteilte. Während des Überholmanövers beschleunigte der Motorradfahrer und verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Aufprall auf die Mauer wurden der Mann und die Frau vom Motorrad geworfen.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei beschrieben Zeugen vor Ort, dass der Motorradfahrer eine sehr auffällige Fahrweise gehabt habe.