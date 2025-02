Meinung zu Anschlag in München Mitwirkung verweigert 13.02.2025, 16:00 Uhr

Das Entsetzen ist groß, aber die Debatte um Lösungen in der Migrationsfrage muss auch nach München unter allen Umständen sachlich bleiben. Sowohl verbale Zündeleien als auch das Nichtanerkennen eigener Fehler helfen nur den Feinden der Demokratie.

Auch gestandene Journalisten stellen sich mittlerweile beim Verfolgen des Nachrichtenflusses nur noch eine Frage: Was denn noch alles? Was ist nur los in diesem Land? Und kann die Aufarbeitung überhaupt noch nicht nur in politischen Schlagabtausch mit knalligen Sätzen, sondern in echte, umsetzbare Lösungen münden?

