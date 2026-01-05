Winterwetter plagt Autofahrer Schnee und Glätte: So geht es auf Straßen in RLP weiter Tim Kosmetschke 05.01.2026, 15:13 Uhr

i Verschneite Straßen gab es zuletzt zuhauf in Rheinland-Pfalz - und auch die legendäre Nordschleife am Nürburgring war schneebedeckt. Während dies dort allerdings zu ausgelassenem Schlittenspaß führte, kam es auf vielen anderen Strecken zu Unfällen. Auch die weiteren Aussichten sind winterlich. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Auf vielen Straßen im nördlichen Rheinland-Pfalz war es in den vergangenen Tagen rutschig – es kam zu etlichen Unfällen und fragwürdigen Drift-Aktionen. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Winterlich, sagt der Meteorologe. Auch glatt?

Viele Rheinland-Pfälzer haben in den vergangenen Tagen Schlittenfahrten genossen. Weniger schön sind bekanntlich Rutschpartien im Auto auf glatten Straßen – die gab es bereits, seit sich der Winter zurückgemeldet hat, besonders auf den Höhen. Auch in den nächsten Tagen ist mit widrigen Umständen zu rechnen.







