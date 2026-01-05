Schnee und Glätte: So geht es auf Straßen in RLP weiter

Auf vielen Straßen im nördlichen Rheinland-Pfalz war es in den vergangenen Tagen rutschig – es kam zu etlichen Unfällen und fragwürdigen Drift-Aktionen. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Winterlich, sagt der Meteorologe. Auch glatt?
Lesezeit 2 Minuten
Viele Rheinland-Pfälzer haben in den vergangenen Tagen Schlittenfahrten genossen. Weniger schön sind bekanntlich Rutschpartien im Auto auf glatten Straßen – die gab es bereits, seit sich der Winter zurückgemeldet hat, besonders auf den Höhen. Auch in den nächsten Tagen ist mit widrigen Umständen zu rechnen.