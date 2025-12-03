Ermittler warten auf DNA-Abgleich der Frauenleiche

Ein Leichenfund bei Monreal, abgetrennte Hände bei Olpe, ein ausgesetztes Baby bei einem Kloster im hessischen Waldsolms: Der mysteriöse Kriminalfall spielt in drei Bundesländern. Zuständig ist nun jedenfalls die Polizei in Bonn. Was bedeutet das?
Lesezeit 1 Minute
Die mit dem mysteriösen Fall der bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) enthauptet aufgefundenen Frauenleiche befassten Ermittler warten weiter auf die Ergebnisse der DNA-Untersuchung, die die Identität der Frau zweifelsfrei klären soll. „Es gibt derzeit ermittlungstechnisch keine neuen Erkenntnisse“, erklärte ein Sprecher der inzwischen zuständigen Polizei Bonn am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung.