Mutmaßlicher Doppelmörder Klaus Bräunig stirbt in Freiheit – nach 53 Knast-Jahren 31.10.2025, 17:08 Uhr

i In der ARD/SWR-True-Crime-Doku "Lebenslänglich – 52 Jahre unschuldig im Knast?" bleibt Klaus Bräunig dabei: „Ich bin kein Mörder!“ SWR. © SWR

Klaus Bräunig saß 53 Jahre hinter Gittern – für einen Doppelmord, den er bestritten hatte. Zuletzt war er in der JVA Diez untergebracht, durfte sie aber vor zwei Jahren auf Bewährung verlassen. Laut Medienberichten soll er nun gestorben sein.

Der 1944 in Mainz geborene mutmaßliche Doppelmörder Klaus Bräunig ist laut Medienberichten verstorben. Bis zuletzt hatte Bräunig bestritten, im April 1970 eine Mainzer Kinderärztin und ihre Tochter brutal erstochen zu haben. Der schockierende Kriminalfall samt Strafprozess hatte Anfang der 70er-Jahre bundesweit für Aufsehen, Fassungslosigkeit und Schlagzeilen in den Medien gesorgt.







