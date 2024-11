Mit Louisa Schneider zu Klima-Kipppunkten reisen: Aktivistin zeigt Live-Reportage in Koblenz und Bonn

Fünf kritische Orte auf der Welt hat Louisa Schneider besucht - Kipppunkte des Klimawandels. Über ihre Reise berichtet sie nicht nur in einem kürzlich erschienenen Buch, sondern auch bei Live-Auftritten. In wenigen Tagen ist sie damit in Koblenz zu Gast.