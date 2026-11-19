Das «alternativlose Konzept» gegen den hausärztlichen Versorgungsmangel heißt nach Einschätzung des Fachverbands in Rheinland-Pfalz «Häppi». Was es damit auf sich hat.

Saulheim/Mainz (dpa/lrs) – In der Hausarztpraxis von Barbara Römer kann Telefonassistent Paul mehrere Anrufe gleichzeitig beantworten. «Paul geht sofort ans Telefon, ist immer nett und fragt immer nach», beschreibt Römer die Künstliche Intelligenz (KI). «Gerade Senioren sind begeistert.»

Jüngere Patienten reagierten dagegen auch schon mal genervt, weil Paul immer wieder nachfrage, ob er etwas richtig verstanden habe. «Aber dafür gibt es keine Warteschleife und sie müssen auch nicht mehrfach anrufen.»

«Die KI-Telefonie ist der Blockbuster», sagt Römer. Die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz ist überzeugt, dass Digitalisierung und Teamwork die Zukunft der Hausärzteversorgung sind. Deshalb wirbt sie für das Versorgungskonzept «Häppi». Neben dem Arzt gehört dazu Fachpersonal wie die akademisch qualifizierten Primary Care Manager oder Physician Assistants (Arztassistenten).

Minister: Aufgaben delegieren und digitalisieren

Das Projekt in sieben rheinland-pfälzischen Arztpraxen läuft Ende des Jahres aus und steht im Mittelpunkt eines zweitägigen Fachkongresses (20. und 21. November) in Mainz, bei dem es Hausärzten ganz konkret nahe gebracht werden soll. Für Römer ist der Weg «alternativlos».

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ist auch überzeugt: «Interprofessionelle Praxis-Teams sind die Zukunft der Versorgung», betont der SPD-Politiker. «Wir haben erkannt: Delegation und Digitalisierung schaffen mehr Versorgung.»

Mit dem Fokus auf die Primärversorgung der Hausärzte sei Rheinland-Pfalz mit dem «Häppi-Konzept» am Puls der Zeit, «auch was das bevorstehende Primärversorgungsgesetz des Bundes betrifft», sagte der Minister.

Gut für geplante Steuerungsfunktion der Hausarztpraxen

Dabei sollen Hausärzte die Steuerung der Patienten im Gesundheitssystem übernehmen, beschreibt Römer die zu erwartende Herausforderung. Mit bis zu einer Handvoll mehr Patientenkontakten pro Tag wird dem Verband zufolge gerechnet.

Die Patienten und Patientinnen würden zugleich älter und damit der Versorgungsaufwand für sie höher, sagt Römer. «Und die Arztzeit nimmt ab.» Mediziner, die in den Ruhestand gehen, und mehr jüngere Ärzte, die nicht rund um die Uhr arbeiten wollten, nennt sie dafür als Gründe.

Mehr Aufgaben für Fachangestellte

«Wir brauchen mehr Team», beschreibt Römer die zweite Aufgabe neben der Digitalisierung. Ein Patient müsse in der Praxis nicht immer gleich den Arzt sehen. Weitergebildete Assistenten und Assistentinnen in multiprofessionellen Teams könnten viel mehr, als das Impfen zu übernehmen.

Hausbesuche, um nach einem Patienten zu sehen, oder um ihm Blut abzunehmen sowie Praxismanagement und Personalplanung nennt sie als Beispiele. Nach drei Jahren Ausbildung wollten medizinische Fachangestellte nicht nur Bürokratie abarbeiten. «Dafür haben sie nicht einen Sozialberuf gelernt.»

Ärzte sollen das Komplizierte übernehmen

Das Kerngeschäft einer Hausarztpraxis seien nicht die akuten Fälle, sondern die kontinuierliche Betreuung komplexer und chronisch erkrankter Menschen, sagt Römer. «Die Ärzte werden für das Komplizierte gebraucht.»

Das Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz hat die teilnehmenden Hausarztpraxen entlastet, zeigt das Mitte Mai veröffentlichte Zwischenergebnis

einer wissenschaftlichen Auswertung der Universitätsklinken Mainz und Heidelberg. Fünf von sieben Praxen gaben damals zudem an, mehr Patienten behandelt zu haben. Der Test lief im ländlichen Raum von Juli 2025 an für ein halbes Jahr.

Das Telefon klingelt nicht mehr

Mit der Einführung von «Paul» klingele das Telefon an der Anmeldung nicht mehr, beschreibt Römer den Alltag in ihrer Gemeinschaftspraxis im rheinhessischen Saulheim. Die Assistentinnen könnten sich auf die Laufkundschaft konzentrieren und hätten mehr Zeit für persönliche Zuwendung.

Es geht aber nicht allein um KI-Telefonie. Über Praxis-Apps könnten die Patienten automatisiert Rezepte bekommen. Einige Praxen hätten auch schon Self-Check-ins, in denen die Patienten eigenständig ihre Karte einlesen lassen könnten, damit sie dann später ihre Medikamente bestellten könnten.

«Die Digitalisierung verbessert die Versorgung durch bessere Kommunikation», sagt Römer. Im ambulanten System werde diese über den einheitlichen Standard KIM (Kommunikation im Medizinwesen) der Praxen immer besser. Zwischen ambulanter und stationärer Versorgung gebe es aber noch Schranken. Aus der Unimedizin in Mainz beispielsweise kämmen immer noch häufig Arztbriefe per Post.

«Wir haben Spaß als Team zu arbeiten»

Administrative Dinge als allererstes zu digitalisieren, biete mehr Zeit für Zuwendung und das persönliche Gespräch, sagt Römer. Dazu gehörten auch Überweisungen und Medikationspläne. «Und wir haben Spaß, als Team zu arbeiten», betont die Medizinerin. «So bekommen wir Versorgung hin – auch im Hunsrück, im Westerwald und in der Eifel – sowie in Einzelpraxen», ist sie überzeugt.

Der Hausärzteverband habe ein «fertiges Strukturangebot und einen Fahrplan für die Kollegen» erarbeitet, die ihre Praxen auf «Häppi» umstellen wollten. Die Idee aus Baden-Württemberg sei dort schon als Regelversorgung etabliert und in rund 70 Praxen im Einsatz.

«Wir wollen idealerweise in Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Versorgung mit Häppi-Strukturen hinbekommen.» Allerdings brauche man dafür «schnellstmöglich» spezielle Hausarzt-Verträge mit den Krankenkassen für Innovationen. Und die Wahlmöglichkeit für die, die «Häppi» nicht wollten.