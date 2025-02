Polizei warnt vor Betrug Mit diesen miesen Maschen tricksen Diebe Senioren aus 04.02.2025, 10:33 Uhr

i Das Bundesfamilienministerium bietet vielfältiges Informationsmaterial rund um Trickbetrug und Trickdiebstahl an - beispielsweise diesen mahnenden Aufhänger für die Haustür. Auf der Rückseite kann dann die Telefonnummer beispielsweise der zuständigen Polizeidienststelle griffbereit vermerkt werden. Tim Kosmetschke

„Haben Sie mal ein Glas Wasser für mich?“ Die Frage ist ein Klassiker – und funktioniert immer noch: Mit diesen und anderen Tricks versuchen Kriminelle, in Wohnungen zu kommen. In Koblenz gelang es jetzt bei einer 87-Jährigen. Wie die Täter vorgehen.

Was vor wenigen Tagen einer 87-jährigen Koblenzerin passiert ist, kann jedem passieren – und es passiert auch jeden Tag, überall in Rheinland-Pfalz: Die Seniorin wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Eine Unbekannte hatte die Gutmütigkeit der älteren Dame ausgenutzt, sie abgelenkt und so einer Komplizin ermöglicht, unbemerkt in die Wohnung zu gelangen, um den Schmuck der Bewohnerin zu stehlen.

