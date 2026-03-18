„Wer bestellt, bezahlt“: So lässt sich das Konnexitätsprinzip kurz und knapp übersetzen. Dies wird in RLP jedoch nicht konsequent umgesetzt. Breitenaus Ortsbürgermeister Jürgen Berleth erklärt, warum die aktuelle Lage vieler Kommunen „miserabel“ ist.
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Jürgen Berleth ist seit 22 Jahren Bürgermeister der Ortsgemeinde Breitenau, die zur Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach im Westerwald gehört. Einer Partei gehört er nicht an. Seine Sichtweise auf die Geschehnisse in der Landespolitik zum Thema „Kommunale Finanzen“ ist eindeutig: „Die finanzielle Lage der Kommunen ist überall miserabel.