Mit Buga-Bloggen sechs Monate lang Geld verdienen

Wer will sechs Monate lang über die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau 2029 am Mittelrhein bloggen? Die Buga GmbH hat die mit 12.000 Euro dotierte Projektstelle neu ausgeschrieben – mit gewissen Veränderungen.

2029 soll die Bundesgartenschau den Mittelrhein verwandeln. Bis dahin ist noch viel zu tun, und es tut sich auch laufend etwas. Jetzt wird wieder eine Bloggerin oder ein Blogger gesucht, um das Großprojekt auf seinem Weg kreativ zu begleiten – sechs Monate lang. Interessierte können sich bei der Buga GmbH bewerben. Neu ist, dass die Person, die am Ende den Zuschlag bekommt, nicht mehr wie ihre Vorgängerinnen und Vorgänger auf Burg Sooneck wohnen wird. Gesucht werden deshalb ausdrücklich Menschen, die im Oberen Mittelrheintal oder auch in Mainz oder Wiesbaden leben.

Angehende Buga-Blogger sollten eine große Portion Neugierde mitbringen und gern auf Menschen zugehen, Geschichten sammeln und sie erzählen – ganz gleich in welchem Medium. Wie genau das Projekt in diesem Jahr aussieht, liegt in der Hand der Bewerber, sie sollen eigene Ideen und Herangehensweisen entwickeln. „Vor allem sind wir auf deine Perspektive gespannt, wie du das Tal, die Menschen und Buga-Projekte erlebst“, heißt es in der Ausschreibung. Eine gewisse Affinität zu Social Media dürfte hilfreich sein.

Die sechsmonatige Projekttätigkeit ist mit 12.000 Euro dotiert, Zuwendungsgeber ist die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH. Die erhofft sich eine gewisse Begeisterung für die Region: „Vielleicht kennst du das Mittelrheintal schon oder du möchtest es ganz neu entdecken – Hauptsache, du hast Lust, tief in seine Geschichte und Zukunft einzutauchen“, formuliert die Buga.

Buga-Bloggerinnen und -Blogger gibt es schon seit mehreren Jahren, das Vorgängerprojekt hieß „Burgenblogger“. Ihre Herangehensweisen unterschieden sich mitunter beträchtlich. Neben klassischen, eher journalistischen Blogs sind auch stark bildlastige Arbeiten entstanden – immer aber spannende Momentaufnahmen eines Buga-Tals im Werden. tim

Bewerben kann man sich bis 5. April mit einem Anschreiben, einem Lebenslauf, Arbeitsproben und einer maximal zweiseitigen Projektskizze per E-Mail unter personal@buga2029.de