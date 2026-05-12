Von Weinbergen bis zu Weihern: Diese fünf Routen bieten abwechslungsreiche Erlebnisse – teils mit Einkehr, teils mit Aussicht und oft für Kinder- oder Bollerwagen geeignet.

Mainz (dpa/lrs) – Vatertag ist häufig Wandertag. Auch wenn das Wetter dieses Jahr mit Schauern und maximal 15 Grad eher durchwachsen sein könnte, hat Rheinland-Pfalz zahlreiche abwechslungsreiche Wanderwege zu bieten. Also Wanderschuhe an, Getränke und Kinder auf den Bollerwagen und los gewandert – doch wohin eigentlich? Hier kommen fünf Vorschläge für einen Ausflug an Christi Himmelfahrt:

«Jufferweg in Brauneberg» bei Bernkastel-Kues

Rund um die Mosel gibt es zahlreiche Wanderwege, die sich für eine Bollerwagentour anbieten. So etwa der «Jufferweg in Brauneberg» bei Bernkastel-Kues. Die Tour führt nach Angaben der Stadt Bernkastel-Kues durch die Weinberge der berühmten Weinlage «Brauneberger Juffer». Die Mosel ist dabei immer im Blick.

Auf 6,8 Kilometern Rundweg gilt es knapp 150 Höhenmeter zu überwinden. Unterwegs gebe es zwar keine Einkehrmöglichkeiten, jedoch eine Wanderhütte mit toller Aussicht. Und wenn man keinen eigenen Bollerwagen hat, bietet Bernkastel-Kues noch eine Besonderheit: Während der Öffnungszeiten können in der Tourist-Information kostenfrei Bollerwagen ausgeliehen werden – mit Platz für zwei oder vier Kinder.

«Hiwweltour Zornheimer Berg» in Rheinhessen

Auf knapp sieben Kilometern gibt es auf der «Hiwweltour Zornheimer Berg» in Rheinhessen Obst und Wein so weit das Auge reicht. «Das charmante Zornheim und grandiose Aussichten auf umliegende Ortschaften, den Taunus und sogar die Skyline von Frankfurt sorgen für unvergessliche Wandermomente», heißt es von der Rheinhessen-Touristik. Am Ende der Wanderung bietet sich beim Weinpavillon am Ruhkreuz noch die Möglichkeit für eine Einkehr.

«Seehof-Tour» im Dahner Felsenland

Auf befestigten und unbefestigten Wirtschaftswegen führt die «Seehof-Tour» rund um mehrere Weiher im Dahner Felsenland. Die rund 3,9 Kilometer lange Tour sei gut mit dem Kinderwagen machbar, heißt es von der Verbandsgemeinde. In der Nähe der Route befindet sich zudem die Burg Berwartstein.

«HeimatSpur Struthrundweg» in der Vulkaneifel

Eine anspruchsvollere Tour erwartet Wanderer in der Vulkaneifel. Auf etwas mehr als 15 Kilometern führt der Struthrundweg vorbei an zahlreichen Eifeldörfern, heißt es von Gesundland Vulkaneifel Tourismus. Demnach bietet die Route eine gelungene Mischung aus Naturwegen und kleinen Dorfgassen. Über Feld- und Wiesenwege führt der Struthrundweg an den Dörfern Sarmersbach, Nerdlen, Kradenbach und Neichen vorbei.

Etappe des «RheinBurgenWeg» von Oberwesel nach St. Goar

Der «RheinBurgenWeg» zwischen Oberwesel und St. Goar im Rhein-Hunsrück-Kreis eignet sich eher weniger für einen Ausflug mit Bollerwagen. Dafür bietet die Route tolle Ausblicke und laut Rheinland-Pfalz Tourismus mehrere Möglichkeiten für eine Einkehr. So können Wanderer auf der knapp zehn Kilometer langen Tour an drei Stationen eine Pause einlegen.