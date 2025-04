Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Die aus Rheinland-Pfalz kommende Misbah Khan ist zur stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Bundestag gewählt worden. Die im pakistanischen Karachi geborene 35-Jährige, die in Neustadt an der Weinstraße Abitur gemacht und unter anderem in Mainz Politikwissenschaften studiert hat, sitzt seit 2021 für die Grünen im Bundestag. Von 2019 bis 2022 war sie Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz.

Die amtierenden Landesvorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes teilten mit Blick auf die Wahl zur Fraktionsvize im Bundestag mit: «Diese Entscheidung ist ein deutliches Signal für eine gerechte, zukunftsorientierte Politik und demokratische Teilhabe.» Khan stehe für eine Gesellschaft, in der Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rechtsextremismus keinen Platz habe.