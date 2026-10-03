Nach dem Frühnebel kommt Sonne: Vor allem am Samstag zeigt sich der Herbst von seiner freundlichen Seite. Am Sonntag können im Süden von Rheinland-Pfalz und Saarland ein paar Regentropfen fallen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein überwiegend trockenes Herbstwochenende mit milden Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ist es am Samstag verbreitet heiter bis wolkig – wenn sich Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben. Es werden demnach Temperaturmaxima zwischen 19 und 22 Grad erreicht, in höheren Lagen um die 16 Grad.

In der Nacht zum Sonntag zieht den Angaben zufolge aus Westen dichte Bewölkung auf – es bleibt aber zunächst trocken bei Temperaturen zwischen 12 Grad im Süden und um die 8 Grad in der Eifel und im Westerwald. Am Sonntag kann es bei teils stark bewölktem Himmel im Süden gebietsweise Regen geben, wie der DWD mitteilte. Gewitter sind den Prognosen zufolge «gering wahrscheinlich». Die Höchsttemperaturen erreichen 18 bis 22 Grad.