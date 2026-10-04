Nach teils nebligem Start wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist heiter bis sonnig. Bis Dienstag bleiben die Temperaturen mit 18 bis 23 Grad mild.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Nebel am Morgen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen freundlich und mild. Am Sonntag soll es nach Auflösung der Nebelfelder heiter werden, nur im äußersten Süden sind einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 23 Grad.

Auch zum Wochenstart bleibt es laut Deutschem Wetterdienst überwiegend trocken. Am Montag wird es demnach nach Nebelauflösung meist heiter bis sonnig bei 19 bis 23 Grad, in höheren Lagen um 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen einige hohe Wolken durch, gebietsweise kann sich erneut Nebel bilden.

Am Dienstag setzt sich nach Frühnebel erneut freundliches Wetter durch. Die Meteorologen erwarten heitere bis sonnige Abschnitte und Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad.