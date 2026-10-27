Vor allem nachts sinken die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. In Bodennähe ist sogar Frost möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Der Dienstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst heiter bis wolkig. Am Abend nehmen in der Eifel die Wolken zu, es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, mit einzelnen steifen Böen im Bergland.

In der Nacht zum Mittwoch wird es zunächst wolkig und gebietsweise regnerisch. In der zweiten Nachthälfte lockert es auf. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Der Mittwoch wird laut DWD heiter bis wolkig und meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Donnerstag wird wolkig, bleibt aber trocken. Gebietsweise zieht Nebel auf. Die Tiefstwerte fallen auf 6 bis 2 Grad. In Bodennähe ist lokal Frost möglich. Am Donnerstag löst sich der Nebel laut Meteorologen des DWD zunächst auf, im Norden ziehen erneut Wolken auf. Im Süden wird es heiter oder sonnig. Überwiegend bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad, in den Hochlagen bei 9 Grad.