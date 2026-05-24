Deutschlands Leichtathletik-Star Malaika Mihambo startet vielversprechend in den EM-Sommer. Beim Sieg zum Saison-Auftakt hat sie noch viel Luft. Eine Teamkollegin zeigt sich als Zweite in guter Form.

Rehlingen (dpa) – Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat bei ihrem Saison-Einstieg in guter Form einen Sieg bejubelt. Zweieinhalb Monate vor den Leichtathletik-Europameisterschaften gewann die 32-Jährige von der LG Kurpfalz beim Meeting in Rehlingen mit 6,82 Metern. Bei ihrem Sieg im letzten Sprung mit einem Zentimeter Vorsprung auf die Jamaikanerin Ackelia Smith hatte Mihambo beim Absprung noch einige Zentimeter Luft. Das macht schon jetzt große Hoffnungen auf ein gutes EM-Ergebnis. Die EM als Höhepunkt der Saison findet vom 10. bis 16. August im englischen Birmingham statt.

Auch Kugelstoß-Olympiasiegerin weckt EM-Hoffnungen

Nicht zum Sieg reichte es für Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry (geborene Ogunleye) mit 18,81 Metern. Aber auch auf Rang zwei hinter der Schwedin Fanny Roos (19,45) präsentierte sich die Mannheimerin, die nach eigenen Worten aus einer Krankheitsphase kommt, in guter Form. Mit derselben Weite wie sie belegte Katharina Maisch den dritten Platz und erfüllte zeitig die EM-Norm. Sowohl Mabry als auch Mihambo sind aussichtsreiche Medaillenkandidaten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die Titelkämpfe in Großbritannien.

Der Magdeburger Henrik Janssen zeigte sich mit dem Diskus und 68,54 Metern weiter in guter Verfassung. Er belegte vor seinem Nationalteamkollegen Steven Richter, der im April mit 74 Metern und nur knapp hinter dem deutschen Rekord für Aufsehen gesorgt hatte, den zweiten Platz. Richter wurde mit 65,91 Metern Dritter. Der Sieg ging an den schwedischen Olympiasieger Daniel Ståhl, der sein Wurfgerät auf 69,01 Meter schleuderte.

Vize-Weltmeister Merlin Hummel durfte sich bei seinem Sieg in Fränkisch-Crumbach mit 81,27 Metern über die europäische Bestleistung freuen.