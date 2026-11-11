In Ludwigshafen endet ein Streit in einer Straßenbahn mit einer Messerattacke. Die Polizei fasst den mutmaßlichen Täter.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Streit in einer Straßenbahn in Ludwigshafen soll ein Mann seinen 42 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 30 Jahre alter Mann, den die Polizei kurz nach der Tat auf dem nahe gelegenen Gelände eines Kleingartenvereins vorläufig festnahm, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte.

Warum die beiden Männer in Streit gerieten und ob sie sich kannten, ist noch unklar. Gegen 8.30 Uhr sollen sie zunächst verbal gestritten haben und dann auch körperlich aneinander geraten sein. Der 30-Jährige soll dem anderen Mann dann mit dem Messer mehrere Schnittverletzungen am Bein zugefügt haben. Anschließend flüchtete er aus der Straßenbahn.

Der Verletzte wurde vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.