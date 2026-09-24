Die Ordnungshüter wollen in der Mainzer Innenstadt die Drogenkriminalität eindämmen. Hunderte Personen wurden kontrolliert - was beschlagnahmten die Polizisten?

Mainz (dpa/lrs) – Messer, Schlagringe, Pfeffersprays, viel Bargeld und verschiedene Drogen: All dies hat die Ermittlungsgruppe «Szene» bei Kontrollen in der Mainzer Innenstadt sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Seit März seien diese Ermittler im Einsatz, um die Drogenkriminalität zu bekämpfen. Mehr als 1.100 Menschen seien dabei kontrolliert worden. In 250 Fällen hätten die Polizisten Gegenstände oder Beweismittel sichergestellt.

Es seien über 160 Strafverfahren eingeleitet worden, vor allem wegen des Handels mit Cannabis. Einige Verfahren stehen im Zusammenhang mit Kokain, Amphetamin und Ecstasy. Welche Menge an Drogen entdeckt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Zudem habe es mehr als 30 Fest- oder Ingewahrsamnahmen gegeben. Dabei seien elf Haftbefehle vollstreckt worden.

Die bisherige Bilanz zeige, dass die Polizei-Präsenz für das Bekämpfen der Betäubungsmittelkriminalität wichtig sei, hieß es. Noch bis Oktober werde die Ermittlungsgruppe «Szene» in der Mainzer Innenstadt im Einsatz sein.