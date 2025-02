Meinung zur Bundestagswahl Merz führt eine Regierung der letzten Chance 23.02.2025, 19:18 Uhr

Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, die Wahlbeteiligung war hoch. Die neue Bundesregierung - egal, in welcher Konstellation – wird sich schwierigen Aufgaben stellen müssen.

Halten wir fest, was mit Schließung der Wahllokale schon festzuhalten ist. Der zehnte Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen, im Ergebnis führt kein Weg an ihm und am Führungsanspruch der CDU vorbei. Keine vier Jahre nach dem historischen Tiefpunkt und dem Machtverlust sind die Christdemokraten zurück im Kanzleramt.

