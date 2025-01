Merbag übernimmt Neuwieder KBM-Gruppe

Die Merbag Holding GmbH Trier übernimmt zum 1. April die KBM-Gruppe mit 13 Standorten in Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Übernahme umfasst die Geschäftsbetriebe und die Arbeitsverträge von rund 900 Beschäftigten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Autohandel soll überall fortgeführt werden.

Die KBM Motorfahrzeug GmbH & Co. KG, ein 100-jähriges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Neuwied, betreibt Standorte in Alzey, Andernach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Idstein, Limburg, Mayen, Schierstein, Sinzig, Taunusstein, Weilburg, Westerburg und Wiesbaden. Zu ihr gehören die Alzeyer Automobilgesellschaft GmbH und die Taunus-Auto-Verkaufs GmbH. KBM ist nach eigenen Angaben einer der größten Mercedes-Benz-Vertreter in Deutschland.

Die Merbag-Gruppe, führender Mercedes-Benz Partner in Europa, verfolgt laut Mitteilung mit der Übernahme ihre Wachstumsstrategie. Beide Unternehmen sehen in diesem Schritt eine optimale Nachfolgeregelung für die traditionsreichen Betriebe. red