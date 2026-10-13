In Kusel-Altenglan fällt der Strom aus. Mitarbeiter des Energieversorgers forschen nach - und machen in einem leerstehenden Haus eine Entdeckung.

Kusel-Altenglan (dpa/lrs) – In einem leerstehenden Haus in Kusel-Altenglan hat die Polizei eine mehrstöckige Cannabis-Plantage ausgehoben. Entdeckt worden war sie den Beamten zufolge von Mitarbeitern des lokalen Energieversorgers – und zwar wegen eines Stromausfalls.

Als die Mitarbeiter nach der Ursache forschten, stießen sie demnach in der Straße auf manipulierte Stromkabel und gingen schließlich in das leerstehende Haus. Dort war eine Anlage eingebaut, die eine professionelle Plantage über alle Stockwerke hinweg mit Licht und Luft versorgte.

«Wer die Plantage aufgebaut und betrieben hat, steht noch nicht fest», hieß es von der Polizei. Einsatzkräfte räumten das Gebäude am vergangenen Donnerstag und Freitag. Dabei stellten sie laut der Mitteilung neben vielen Cannabispflanzen und Setzlingen auch verkaufsfertig abgepackte Blüten sicher. Die Ermittlungen dauern an.