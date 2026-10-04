Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Zell ist ausgebrannt. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zell (dpa/lrs) – In Zell an der Mosel (Landkreis Cochem-Zell) ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Feuer am Samstagnachmittag keine Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Von den elf Bewohnern befand sich den Angaben zufolge beim Brandausbruch eine Person im Haus. Sie habe sich unverletzt ins Freie retten und anschließend die Feuerwehr alarmieren können, hieß es.

Das Gebäude selbst blieb laut Mitteilung intakt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Im Einsatz waren nach Polizeiangaben mehr als 90 Kräfte der Feuerwehren mehrerer Orte, des Technischen Hilfswerks, des Rettungsdienstes und der Polizei.