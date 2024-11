Rheinland-Pfalz Mehr Windräder für Rheinland-Pfalz: Neue Plattform zeigt online, wo überall neue Anlagen gebaut werden können Sebastian Stein 28.10.2024, 15:51 Uhr

i Windkraftanlagen mit ihren riesigen Rotorblättern ragen im Windpark bei Beltheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) hinter der Elisabethmühle in die Höhe. Ein neues Flächenportal soll den Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz voranbringen. Unter Berücksichtigung von 65 Kriterien werden in dem bundesweit einmaligen Angebot Flächen digital ausgewiesen, die sich für Windkraftanlagen eignen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Auf einer bundesweit einmaligen Plattform im Internet sollen Bürger, Planer und Investoren bald sehen, wo Windräder in Rheinland-Pfalz gebaut werden können. Die Landesregierung will damit den schleppenden Ausbau beschleunigen.

In Rheinland-Pfalz soll es in den kommenden Jahren deutlich mehr Flächen für Windkraft geben. Die Landesregierung will damit den schleppenden Bau neuer Windräder ankurbeln. Bislang scheiterte die Ampel regelmäßig an den selbstgesteckten Ausbauzielen. Ein Grund sind Verfahren, die sich über Jahre hinziehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen