Umgegrabene Flächen treiben Landwirte um, beschädigte Zäune oder Fahrzeuge Anwohner. Allein mit mehr Abschüssen dürfte der wachsenden Wildschwein-Population nicht beizukommen sein.

Mainz (dpa/lrs) – Es betrifft Rheinland-Pfalz und das Saarland: Hier wie dort gibt es Vorfälle mit Wildschweinen. Die wachsende Zahl an Tieren sorgt für Probleme, in Siedlungen und Landwirtschaft. Die Abschusszahlen steigen, Jäger fordern Unterstützung. Auch Bauernverbände melden sich zu Wort.

Rückblick: Im vergangenen Dezember Jahres verlief sich eine Rotte in Hatzenbühl im Süden von Rheinland-Pfalz. Auf ihrer Flucht streiften sie Autos und stießen mit einem Fahrzeug zusammen, letztlich wurden die Paarhufer getötet. In den Pfälzer Weinbergen verletzte ein Wildschwein im Frühjahr 2025 drei Menschen, wenige Wochen davor zog ein Tier durch ein Wohngebiet in Rülzheim, verletzte einen Hund, beschädigte Zäune und Grundstücke.

Vorfälle mit Rotten und einzelnen Tieren

Im Saarland griff ein Wildschwein 2022 in Rohrbach einen Hund an und verletzte ihn schwer. Das Schwein wurde mit einer Drohne und über eine Wärmebildkamera geortet und in einem Unterschlupf getötet.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium spricht von regional teils sehr hohen Beständen an Schwarzwild. Die Jägerschaft sei gefordert. Die tut auch einiges, wie Zahlen des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz zeigen. Für das laufende Jagdjahr 2026/27 liegen noch keine Daten vor. Die Vorjahre zeigen jedoch eine klare Richtung: nach oben. Wurden 2022/23 rund 45.100 Tiere erlegt, waren es 2023/24 knapp 62.000 und im Jagdjahr 2025/26 rund 70.400.

Die Vereinigung der Jäger des Saarlandes hat eine Zwischenbilanz für dieses Jagdjahr gezogen, zunächst nur für private Reviere. Dort wurden seit 1. April und bis 6. November 6.433 Stück Schwarzwild erlegt – fast 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Vergleich mit den Vorjahren ist insofern schwierig, als dass für gesamte Jagdjahre stets Zahlen aus privaten und Staatsrevieren summiert werden.

Landwirte sprechen von erheblichen Schäden im Grünland

Der Trend sei aber dennoch eindeutig, heißt es. Alleine die diesjährigen Zahlen nur zu privaten Revieren lägen schon höher als die Gesamtzahl für die Jagdjahre 2022/23 (5.049) sowie 2016/17 (5.728). Im vergangenen Jagjahr 2025/26 waren demnach 8.761 Stück erlegtes Schwarzwild gezählt worden.

Es komme trotz der intensiven Bejagung weiter zu Problemen mit Schwarzwild, betont die Vereinigung der Jäger des Saarlandes. Ähnlich klingt das beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. «Auch unsere Landwirte berichten von erheblichen Schäden durch Wildschweine und das besonders im Grünland.» Teilweise würden ganze Hektar Grünland umgegraben.

Das verursache nicht nur wirtschaftliche Schäden, sondern erschwere auch die Bewirtschaftung. Flächen würden uneben, seien so schlechter zu befahren für Maschinen. «Besonders frustrierend ist es, wenn frisch eingesäte Flächen kurze Zeit später erneut umgegraben werden», heißt es von dem Verband.

Können Bejagungsschneisen helfen?

Die Saar-Jäger appellieren Richtung Landwirte, die Bejagung zu unterstützen, etwa mit Bejagungsschneisen in Maisbeständen während der Sommermonate. Die hält auch der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd für sinnvoll. Entscheidend sei jedoch eine insgesamt intensivere und gezieltere Bejagung.

«Gerade an den Übergängen zwischen Wald- und Grünlandflächen wird den Wildschweinen unserer Einschätzung nach zu wenig nachgestellt», sagt der Bauern- und Winzerverband. Hier liege der Fokus stärker auf dem Rotwild und den damit verbundenen Herausforderungen für den Wald.

Saar-Bauernverband spricht von bedeutend größeren Schäden

«Kein Jahr ist ohne Wühlschäden der Wildschweine», befindet der Bauernverband Saar und sieht in diesem Jahr bedeutend größere Schäden, «gerade in frisch gesätem Getreide und auf den Wiesen», wie Hauptgeschäftsführer Alexander Welsch sagt. Heu und Silage, ein durch Milchsäuregärung konserviertes Futtermittel für Nutztiere, seien extrem knapp, das mache die Wirkung der Wildschweinschäden enorm.

Die Wildschweine hätten in diesem Jahr zweimal gefrischt, also Junge bekommen, erklärt Welsch. Entsprechend groß sei der Nachwuchs. Verluste habe es bislang wegen der guten Bedingungen keine gegeben.

Hohe Reproduktionsfähgkeit

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz sieht in einem guten Nahrungsangebot und in milderen Wintern wichtige Gründe für die Zunahme bei der Population. Insbesondere Maisfelder böten energiereiche Nahrung, erklärt die Vorsitzende Sabine Yacoub.

Sie spricht von einer hohen natürlichen Reproduktionsfähigkeit bei Wildschweinen. Das mache es schwer, Bestände mit Jagd zu verringern. Es gebe wissenschaftliche Hinweise, dass eine intensive Jagd durch eine erhöhte Fortpflanzungsrate teilweise oder ganz ausgeglichen werden könne.

Auch hier geht es um Entbürokratisierung

Bei Bejagungsschneisen kommt es für den saarländischen Bauernverband auf die Ausgestaltung an, vor allem die Breite. In den meisten Revieren gebe es ein sehr gutes Miteinander. «Es gibt allerdings auch Reviere, in denen es aus verschiedensten Gründen gar nicht funktioniert, hierbei handelt es sich allerdings um eine Minderheit.»

Die Vereinigung der Jäger des Saarlandes spricht sich für Entbürokratisierung bei der Vermarktung von Wildbret aus. In Rheinland-Pfalz haben laut Umweltministerium einige Landkreise die Gebühren für die Trichinenschau, eine Parasiten-Untersuchung, bei jungen Wildschweinen verringert oder erlassen. Möglich sei auch, dass Jäger Probendaten von Wildschweinen online übermittelten und Ergebnisse einer Trichinenuntersuchung digital erhielten.