Die Einsatzkräfte konnten bei der Entwicklung der Fahrzeuge ihre Erfahrungen und Wünsche einbringen. Bis Ende des Jahres soll rund ein Drittel der neuen Streifenwagen im Dienst sein.

Mainz (dpa/lrs) – Die Polizei in Rheinland-Pfalz bekommt neue Streifenwagen mit mehr Platz, Schutz und Sicherheit für die Einsatzkräfte. Von den insgesamt 348 neuen Fahrzeugen vom Typ VW Passat sollen bis Ende des Jahres 112 neue Funkstreifenwagen an die fünf regionalen Polizeipräsidien ausgeliefert werden, erklärte Innenminister Achim Schwickert in Mainz. Die weiteren Fahrzeuge folgen schrittweise in den kommenden Jahren.

Die Wagen verfügen demnach über 193 PS, Allradantrieb und Automatik. Ein besonderes Augenmerk sei auf die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte gelegt worden, berichtete der Innenminister. Ein erweitertes Videosystem ermögliche künftig Aufzeichnungen sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug. Ein zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer verbessere zudem die Sicht bei nächtlichen Einsätzen.

Erfahrungen und Wünsche der Einsatzkräfte berücksichtigt

Der extra entwickelte Polizeisitz sei speziell auf die Ausrüstung der Einsatzkräfte abgestimmt worden. Er biete mehr Komfort und schütze durch eine verstärkte Rückenlehne zusätzlich vor möglichen Angriffen aus dem hinteren Fahrzeugbereich. Bei der Entwicklung seien die Erfahrungen und Wünsche der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus dem Streifendienst berücksichtigt worden, betonte der CDU-Politiker.

«Ein Streifenwagen ist für unsere Kolleginnen und Kollegen weit mehr als ein Auto», sagte Schwickert. «Er ist ihr Arbeitsplatz und ein wichtiger Teil ihrer Sicherheit.» Statt die Fahrzeuge wie bisher zu leasen, werden sie künftig gekauft. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung habe ergeben, dass dies über die gesamte Nutzungsdauer günstiger sei. Die neuen Streifenwagen sollen bis zu sechs Jahre oder 250.000 Kilometer im Einsatz bleiben.

Positive Rückmeldungen

Die Funkstreifenwagen lösen bislang in Rheinland-Pfalz eingesetzte Audi A6 Avant ab und wurden speziell für die Anforderungen des Streifendienstes angepasst. Das erste Fahrzeug sei bereits beim Polizeipräsidium Westpfalz im Einsatz und erhalte von den Polizeikräften nur positive Rückmeldungen, berichtete der Innenminister.