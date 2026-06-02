Bad Ems (dpa/lrs) – Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Rheinland-Pfalz gilt nach Zahlen des Statistischen Landesamts als übergewichtig. Demnach haben rund 54 Prozent einen sogenannten Body-Mass-Index (BMI) von 25 oder höher – die Weltgesundheitsorganisation spricht ab diesem Wert von Übergewicht, wie die Statistikbehörde in Bad Ems mitteilte. Sie beruft sich dabei auf erste Ergebnisse des Mikrozensus, einer Befragung von Privathaushalten im Jahr 2025. Von allen Erwachsenen galten lediglich 2,1 Prozent mit einem BMI von unter 18,5 als untergewichtig.

Männer sind demnach deutlich häufiger übergewichtig als Frauen. 63 Prozent sind im Verhältnis zu ihrer Körpergröße zu schwer, bei den Frauen liegt der Anteil bei nur 45 Prozent. Der Body-Mass-Index ist eine Formel zur groben Einschätzung des Körpergewichts im Verhältnis zur Körpergröße. Berechnet wird er, indem man das Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße in Metern teilt. Ein Wert zwischen 18,5 und 24,9 gilt dabei als Normalgewicht.