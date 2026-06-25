Neuer Verfassungsschutzbericht Das sind die größten Gefahren in Rheinland-Pfalz Bastian Hauck 25.06.2026, 14:41 Uhr

i Wie Innenminister Achim Schwickert erklärte, richtet der Verfassungsschutz eine besondere Aufmerksamkeit auf neue rechtsextremistische Jugendgruppen, die gezielt junge Menschen über sogenannte soziale Medien ansprechen würden - und für extremistische Ideologien gewinnen wollten. Alicia Windzio

Der neue RLP-Innenminister Achim Schwickert (CDU) stellt zum ersten Mal den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Social Media werde von Extremisten immer stärker für das Anwerben von jungen Menschen genutzt, lautet eine zentrale Erkenntnis für 2025.

Die Sicherheitslage wird auch in Rheinland-Pfalz zunehmend komplexer. Extremisten nutzten neue Technologien, sie vernetzten sich über ideologische Grenzen hinweg und versuchten, gesellschaftliche Konflikte für ihre Zwecke auszunutzen. Das erklärte der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2025.







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