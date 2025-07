Landau (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts der Zwangsprostitution hat die Polizei einen Massagesalon in Landau sowie eine Wohnung im Kreis Germersheim durchsucht. Dabei wurden unter anderem Mobiltelefone und rund 26.000 Euro Bargeld sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Die 43-jährige Betreiberin des Salons soll zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren zu sexuellen Handlungen an Kunden gezwungen haben, wie es hieß. Die Ermittlungen dauern an.

