Marvel kommt an die Mosel – was Fans dann geboten wird

Mehr als Spider-Man, Hulk und Captain America: Im August kommen bekannte Schauspieler aus dem Marvel-Universum für ein Wochenende in ein Resort nach Leiwen. Was sie da wollen? Hier gibt’s die Antwort!

Die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten? Also rein von den nackten Zahlen, von dem, was sie in den Kinos weltweit eingespielt hat? Nein, in der Liste liegt weder „Star Wars“ ganz oben, auch nicht Harry Potter, nicht James Bond. Auf Platz eins liegt mit weitem Vorsprung: Marvel. Also das Marvel Cinematic Universe mit aktuell 35 Filmen wie „Iron Man“, den „Avengers“ oder „Captain America: Brave New World“, der aktuell noch in den Kinos läuft. Und bald geht’s für Spider-Man, Hulk & Co. nach Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) ins Urlaubsresort Eurostrand, Anfang August (1. – 3. August). Okay, nicht für das ganze Marvel-Universum, das wäre ein bisschen viel des Guten.

Aber es wird auf jeden Fall „marvellous“, wunderbar, da ist sich Veranstalterin Melanie Wery-Sims sicher. Mit bekannten Schauspielern aus Marvel-Filmen, die dann für das Wochenende an die Mosel kommen werden. Da werden sich Fans wundern und freuen, sagt sie.

i Melanie Wery-Sims ist seit gut zwei Jahren als Veranstalterin aktiv. Kay Nietfeld. picture alliance/dpa

Namen? Kann sie noch nicht nennen. Erst, wenn die Verträge fix sind, wenn alles klar ist. Ein „großer Headliner aus dem Marvel Cinematic Universe“ werde nach Leiwen kommen. Einer, der dann wohl zum ersten Mal bei einer Veranstaltung in Deutschland auftreten wird.

Insgesamt sollen wohl zehn Schauspielerinnen, Schauspieler und Synchronsprecher kommen. Bei großen Namen würden zwar „krasse Gagen“ verlangt. Aber das finanzielle Risiko sei dennoch überschaubar, „weil man weiß, dass der Name ziehen wird“.

Was die Veranstalterin schon sagen kann: Es soll eine Mischung aus Resort-Urlaub und Convention werden. „Wir versuchen, eine kleine Welt aufzubauen, mit Cosplayern, Aktionen, Workshops und Fotopoints, aber auch mit Partys abends – das bietet sich im Resort auch an“, sagt Melanie Wery-Sims.

„Es hat gleich klick gemacht, als ich dort war.“

Veranstalterin Melanie Wery-Sims über das Resort Eurostrand in Leiwen.

Die 41-Jährige ist in Mertesdorf im Ruwertal bei Trier aufgewachsen, hat das Urlaubsresort in Leiwen aber erst bei der Suche nach neuen Locations für sich entdeckt: „Es hat gleich klick gemacht, als ich dort war. Es gibt bereits Hotel-Conventions, wo man den Stargast vielleicht auch mal zufällig beim Frühstück treffen kann. Aber im Resort ist es noch cooler, weil es viele Möglichkeiten gibt – man kann Minigolf spielen oder eine Poolparty machen.“

Die Stargäste will sie integrieren – wenn sie denn Lust darauf haben: „Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sie das richtig cool finden, wenn sie nicht nur die Standardsachen machen.“ Die „Standards“ sind bei Conventions etwa: Talkrunden, Autogramme, Fotos mit Fans machen. Das ist dann durch die Kombi aus Kurzurlaub (mit oder ohne Übernachtung) und All-inclusive-Angebot teurer als bei „normalen“ Comic-Messen.

Die frühere Politikerin aus Breit (Kreis Bernkastel-Wittlich) – sie war Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Linken – ist seit gut zwei Jahren als Veranstalterin aktiv. Mit Comic-Messen wie „Proud Nerd Con“ in Trier, aber auch mit besonderen Events, die es in dieser Art noch nicht in der Region gab. Etwa mit Stargästen aus der Erfolgsserie „Vikings“, im Sommer 2024 auf der Niederburg in Manderscheid.

Oder auch zum Thema K-Pop. Da bringt Melanie Wery-Sims Acts wie Blackswan und Big Ocean im Juli nach Mainz. „Damit erfülle ich mir einen Traum“, sagt sie. „Ich habe mir nach dem Stress im letzten Jahr gesagt, dass ich unbedingt noch mal was mit Musik machen will.“

Stress? Es gab Differenzen mit internationalen Kooperationspartnern, ins Detail gehen will Melanie Wery-Sims nicht. Aber es habe sie belastet, nicht nur emotional. „Ich dachte, dass ich nach meinem Abschied aus der Politik so einen Mist wie diesen los bin“, sagt sie.

Aber es gebe wohl in jeder Branche schwierige Leute. „Ohne meine wunderbare Familie – mein Mann, unsere vier Kids und meine Eltern – und ganz tolle Freunde (die auch Teil der Crew sind), hätte ich letztes Jahr aufgegeben.“

Weitere Infos zum Event gibt’s unter www.proud-nerd.de. Für Marvel-Fans gibt’s aktuell auch noch bis zum 22. Juni eine große Ausstellung in Köln (die mit dem Event in Leiwen nichts zu tun hat).