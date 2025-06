Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Amtsinhaber Marc Weigel bleibt dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße. Auf den Politiker der Freien Wählergruppe (FWG) entfielen demnach 79,7 Prozent der Stimmen, wie die pfälzische Kommune am Abend mitteilte. Weigel wurde 1978 in Neustadt geboren und ist seit 2018 im Amt.

Auf seine parteilose Herausforderin Steffi Karbach entfielen demnach 20,3 Prozent. Die selbstständige Beraterin für digitale Strategien für kleine und nachhaltige Unternehmen wurde 1984 in Ludwigshafen geboren und ist in Neustadt-Hambach aufgewachsen.

Die Wahlbeteiligung lag der Mitteilung zufolge bei rund 37 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 42.000 Bürgerinnen und Bürger.