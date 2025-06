Ein Mann wird in Neuwied verfolgt und angegriffen. Die Angreifer flüchten.

Neuwied (dpa/lrs) – Zwei Unbekannte haben einen Mann in Neuwied angegriffen und schwer verletzt. Sie sprachen den 38-Jährigen in der Nacht an und verfolgten ihn, wie die Polizei mitteilte. Dann traten sie ihn und verletzten ihn schwer. Sie flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern zunächst an. Die Polizei sucht nach Zeugen.