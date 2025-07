Ein Mann fällt auf eine Aktiengewinn-Anzeige in sozialen Medien herein und überweist Geld auf ausländische Konten. Er geht Betrügern auf dem Leim und verliert viel Geld.

Mainz (dpa/lrs) – Mehr als 150.000 Euro hat ein 53 Jahre alter Mann aus Mainz durch einen Online-Anlagebetrug verloren. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Mann über soziale Medien eine Anzeige zu angeblichen Aktiengewinnen. Er trat demnach einer WhatsApp-Gruppe bei, die scheinbar Aktien-Tipps teilte. Anschließend forderte man ihn auf, eine App herunterzuladen, die angeblich den Handel mit Aktien ermöglichen sollte.Der Mann überwies zunächst rund 50.000 Euro auf ausländische Konten in der Schweiz und Spanien. Die App zeigte ihm ein wachsendes Kapital von etwa 200.000 Euro an. Daraufhin überwies er weitere 100.000 Euro. Als eine letzte Zahlung fehlschlug und keine Rückzahlung erfolgte, schöpfte der Mann Verdacht und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei warnt vor hohen Gewinnversprechen. Insbesondere unrealistisch hohe Renditen ohne Risiko seien in der Regel unseriös. Soziale Medien und Messenger sollten mit Vorsicht genutzt werden. Finanzangebote über WhatsApp, Telegram oder ähnliche Dienste sollten grundsätzlich kritisch hinterfragt werden.