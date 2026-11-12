Vorfall in Kandel
Mann trinkt Benzin an Tankstelle
Festnahme (Symbolbild)
Weil sich der Mann wehrte, fesselten Polizisten ihn. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Ein stark alkoholisierter 33-Jähriger füllt in der Südpfalz Benzin in eine Trinkflasche und nimmt mehrere Schlucke. Nur gefesselt kann ihn die Polizei zur medizinischen Behandlung bringen.

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Kandel (dpa/lrs) – Ein stark alkoholisierter Mann hat an einer Tankstelle im südpfälzischen Kandel Benzin getrunken. Der 33-Jährige hatte das Benzin zuvor in eine Trinkflasche gefüllt, teilt die Polizei mit. «Ohne den Kraftstoff zu bezahlen, verließ er anschließend das Tankstellengelände und randalierte wenige Meter entfernt auf einem Gehweg», erklärt die Polizei.

Als eine Polizeistreife eintraf, habe sich der Mann bereits in einen angrenzenden, stark besuchten Supermarkt begeben. Gegen einen Transport ins Krankenhaus versuchte sich der 33-Jährige bei dem Vorfall am Mittwoch erfolglos zu wehren und wurde gefesselt. Er muss sich den Angaben zufolge wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-986912/1

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