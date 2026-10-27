Ein Mann liegt leblos im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mainz. Die Polizei fasst einen Tatverdächtigen. Doch wer ist der Tote?

Mainz (dpa/lrs) – Nach einer mutmaßlichen Körperverletzung mit Todesfolge in Mainz ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mainz mitteilten, war bereits am Freitagmorgen ein lebloser Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Münsterstraße gefunden worden. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Wegen seiner Verletzungen und der Auffindesituation habe sich frühzeitig der Verdacht auf ein mögliches Tötungsdelikt ergeben. Die Kriminalpolizei leitete daraufhin umfangreiche Ermittlungen ein und sicherte Spuren.

Polizei bittet um Hinweise

Dabei habe sich der Tatverdacht gegen einen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen erhärtet, der noch am Tattag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz vorläufig festgenommen worden sei. Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Alzey habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz am Samstag Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bislang sei die Identität des Toten nicht geklärt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden.